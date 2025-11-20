Зачем Китаю строить собственный теневой флот?

Теневой флот может понадобиться Китаю на случай попадания под санкции и нужен для торговли с Россией в обход ограничений США. В то же время такое усиление связей делает Москву более зависимой от своего партнера. Об этом в комментарии для 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

По данным Bloomberg, Китай создает собственный теневой флот для импорта сжиженного российского газа, на который распространяются санкции США. Имея достаточно газа, поступающего по трубопроводам, он может использовать морские закупки как средство диверсификации поставок и укрепления связей с Россией.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Здесь есть определенное опасение, почему Китай это делает. Возможно он в перспективе ожидает санкции в отношении его флота. В случае каких-то действий. Если еще Китай создаст свой теневой флот, тогда услуги России по перевозке нефти будет предоставлять он, а значит – и диктовать условия, по каким ценам Россия будет поставлять нефть прежде всего Индии, конкуренту Китая.

Развитие собственного теневого флота Китаем пока находится на раннем этапе, однако перемещение танкеров и владение ими Китаем напоминает тенденции на российском рынке нефти на СПГ, сообщает Bloomberg.

Экономист Иван Ус отмечает, что перспектива помощи от Китая для обхода санкций будет иметь свою цену для России, ведь торговля между этими странами начинает выходить за пределы экономической плоскости в политическую.

Китай может помочь, но это не будет бесплатно. Более того, сейчас складывается ситуация, о которой российские экономические паблики говорят, что Китай остается едва ли не единственной возможностью обходить санкции, поэтому начинает диктовать условия своих отношений с Россией,

– говорит эксперт.

Заметим! По данным Reuters, российский производитель сжиженного природного газа "Новатэк" с августа предлагает китайским покупателям скидку 30 – 40% на продукцию из своего подсанкционного проекта "Арктик СПГ-2".

Какова ситуация с российским теневым флотом?

Россияне развивают собственный теневой флот для обхода западных санкций, которые имеют целью препятствовать торговле нефтью, нефтепродуктами, а также сжиженным природным газом.

По оценкам исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, на начало 2025 года теневой флот России насчитывал 940 судов , что на 45% больше, чем годом ранее. Это около 17% всех нефтяных танкеров, находящихся в эксплуатации и курсирующих по океану, пишет NYT.

Также с 2024 года Россия строит теневой флот для СПГ и накопила более десятка судов. Однако на этот процесс влияет большая сложность технологий загрузки и отгрузки сжиженного газа по сравнению с другими продуктами.

