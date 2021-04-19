Россия подвела войска к границе с Украиной. В Министерстве финансов отчитываются о негативных последствиях для финансового положения Украины.

Инвестиции в Украину

Первые три месяца 2021 года Украина активно привлекала инвестиции через ОВГЗ и евробонды. В результате удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке. Это дало существенный запас ликвидности.

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Однако министр финансов Сергей Марченко выразил неуверенность относительно будущего.

Сейчас военная риторика со стороны России наносит большой вред. Условия для заимствований тоже, мягко говоря, не очень положительные,

– признает министр.

Сейчас информационный фон, связанный с агрессивными действиями России создает нервозность на рынках, что соответственно отражается и на котировках евробондов Украины, и на активности инвесторов на внутреннем рынке



Сергей Марченко о последствиях подведения войск / Фото Экономическая правда

Сергей Марченко рассказал, что инвесторы заняли выжидательную позицию и сейчас меньше инвестируют.

Этот информационный фон, который, я считаю, создается искусственно и нам не помогает – это факт,

– резюмирует Марченко.

Что такое ОВГЗ Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке. Инвесторы вкладывают деньги в эти бумаги, а Украина обязуется выплатить эти суммы через определенный период с определенными процентами. Грубо говоря, Украина как бы берет кредит в этих инвесторов и поэтому потом должна эти деньги плюс проценты вернуть.

Почему Украине нужно внимание инвесторов

Большой дефицит бюджета и пиковые долговые выплаты нуждаются в дополнительном финансировании . А без сотрудничества с МВФ таким финансированием являются облигации.

Чем активнее иностранные инвесторы вкладывают деньги в украинские облигации – тем крепче гривна.