Рост напряжения у границ Украины может стать основанием для введения новых санкций против России. Об важные факты и детали – читайте дальше.

На фоне нового обострения между Россией и Украиной появляется возможность, что официальный Вашингтон введет санкции против суверенного долга РФ.

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Угроза новых санкций

Доходность российских ОФЗ на прошлой неделе выросла до рекордных показателей за год. Фоном для этого процесса выступали новости о новом раунде обострения напряженности между Москвой и Вашингтоном.

ОФЗ – это купонные облигации федерального займа, выпущенные российским правительством. Министерство финансов осуществляет аукционы по ОФЗ для финансирования федерального бюджета, или реже, для выплат проблемных банков. В Украине аналогом ОФЗ являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По мнению инвестора GAM Investments Пола Макнамары, шансы, что Штаты введут санкционные ограничения в отношении российских ОФЗ, стали намного более реальными. Он убежден, что вряд ли Россия решится на полномасштабное наступление, но добавил, что есть "много последствий, которые хуже, чем текущая ситуация".

Новая администрация Белого дома готовила еще один санкционный пакет против РФ за вмешательство в последние президентские выборы и хакерские атаки еще до того, как возникла угроза эскалации российско-украинской войны. Североатлантический Альянс поддержал призыв государств G7 и Европейского Союза в России об ослаблении напряжения.

ОФЗ находились под угрозой введения санкций со стороны США в течение многих лет, однако после нескольких обманчивых тревог большинство инвесторов мало верили, что это базовый сценарий Вашингтона. Но теперь ситуация кардинально изменилась. Реализацию этого проекту даже называют "ядерным вариантом".

Эксперты JP Morgan Chase&Co. на прошлой неделе снизили рейтинг рублевых и российских облигаций. Это решение было принято из-за роста напряжения на границе Украины и риск того, что американские вкладчики закроют длинные позиции по ОФЗ.

Еще в 2018 году Минфин США предупредил, что санкции против российского суверенного долга станут потрясением для всего рынка, поскольку он тесно связан с мировыми индексами. С тех пор, Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (Calpers) ограничил свои вложения в облигации России. В течение прошлого года иностранцы уменьшили свою долю от общего рынка с 35% до 20%, поскольку Минфин продавал больше долгов местным жителям.

CША могут ввести новые санкции против РФ / Фото Pexels

Влияние на России

Официальные лица РФ утверждают, что санкционные ограничения не нанесут большого ущерба российским финансовым рынкам. По их словам, местные банки и вкладным "не из Америки" вмешаются в ситуацию, чтобы заменить тех игроков, которые будут вынуждены продавать свои активы. Запрет американским банкам покупать новые выпуски российских еврооблигаций в 2019 году почти не мешала Кремлю доступ к иностранному финансированию.

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Ранее в Вашингтоне обсуждали возможность ограничения доступа банкам России к международной системе обмена финансовыми сообщениями, используемой для большинства международных денежных транзакций. Именно этот ограничительная мера была использована против Ирана.

Если все-таки не удастся избежать прямого военного конфликта, то я бы не сбрасывал со счетов санкции SWIFT, которые должны иметь разрушительный эффект,

– считает эксперт Aberdeen Asset Management Виктор Сабо.

В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что РФ необходимо найти альтернативную системе SWIFT, чтобы сделать себя менее уязвимыми.