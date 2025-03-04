Украинские компании обвалились на Варшавской бирже: кто зафиксировал наибольшие потери

Ухудшение отношений между США и Украиной влияет на финансовые рынки. В частности, последствия уже ощущают украинские компании, акции которых торгуются на Варшавской фондовой бирже.

Украинские компании обвалились на бирже

Акции украинских компаний продолжают падать на Варшавской фондовой бирже (WSE). Ценные бумаги теряют позиции второй день подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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В понедельник, 3 марта, акции украинских компаний на WSE обвалились в цене на 15,3%. Главная причина первого падения стоимости ценных бумаг – это ссора президентов США и Украины в Белом доме.

Сегодня, 4 марта, негативный тренд акций украинских компаний на бирже усилили новости о приостановлении военной помощи для Украины. Напомним, что соответствующее решение приняла администрация Дональда Трампа после официального визита президента Владимира Зеленского.

Компании, которые зафиксировали потери на WSE:

Ценные бумаги компании Milkiland упали на 11,65%;

Акции аграрных холдингов "Агротон" и "ИМК" подешевели на 2,14% и 5,58% соответственно. Земли этих компаний расположены у линии фронта;

Акции KSG-Agro упали на 7,26%;

Ценные бумаги "Астарты", которая является крупнейшим производителем сахара в Украине, снизился на 3,23%;

Акции Coal Energy, шахты которой остановили из-за войны, обвалились на 13,17%. Это самое большое обесценивание акций на бирже среди украинских компаний.

В целом Индекс Варшавской фондовой биржи упал во вторник на 2,4%. Это реакция рынка на новые пошлины США для Китая, Канады и Мексики, которые являются топовыми торговыми партнерами США.

Вне индекса акции компании "Кернел", что является крупнейшим производителем масла в Украине, упали в цене на 9,09%. Напомним, что не только украинские компании фиксируют потери после ссоры Трампа с Зеленским. Резко подешевели и еврооблигации Украины после спора президентов.