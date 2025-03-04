Трамп спровоцировал обвал на мировых биржах

На Фондовом рынке США сегодня царит безумный страх. Это реакция рынка на решение Дональда Трампа ввести тарифы на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Эти страны являются ключевыми торговыми партнерами США, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Стоит внимания Курс доллара в России снова резко изменил динамику

Трамп ввел тарифы на большинство товаров из Канады и Мексики на уровне 25%. Кроме того, американский президент удвоил текущие пошлины на импорт из Китая, повысив их до 20%. Это решение свидетельствует о начале новой и масштабной торговой войны.

Канада уже заявила, что введет пошлины на американские товары в ответ, тогда как Китай уже ввел тарифы на уровне 15% на импорт курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка из США, а также 10% пошлины на другие продукты , начиная от сои и заканчивая молочными продуктами.

Ключевые индексы на фондовой бирже США продемонстрировали следующую динамику:

Индекс Dow Jones упал на 1,48%;

Индекс S&P 500 зафиксировал спад на уровне 1,76%;

Индекс NASDAQ обвалился на 2,64%.

Для примера, акции компании Nvidia просели в цене на 8,69%, тогда как ценные бумаги Tesla подешевели на 2,84%. Напомним, что ранее производитель электрокаров зафиксировал резкий спад продаж на одном из крупнейших рынков мира – Европе.

Важно! Аналогичную динамику зафиксировали и на мировых биржах, как в Европе и Азии. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,9%, тогда как немецкий индекс Dax, за которым внимательно следят экспортеры, снизился на 1,5%, пишет Financial Times.

В то же время гонконгский индекс Hang Seng и основной китайский индекс CSI 300 зафиксировали спад на 2% и 0,8% соответственно. Индекс Nikkei 225, который является одним из важнейших на японской бирже, снизился на 1,2%.