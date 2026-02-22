Облигации 2026: риск остаться ни с чем или возможность заработать

Доходность от облигаций зависит от учетной ставки НБУ, которую недавно снизили. Сколько можно заработать в 2026 году на облигациях – открытый вопрос.

Каковы ставки облигаций зимой 2026 года?

О том, какие изменения происходят с ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), говорится в материале "Минфин".

Сейчас на ценных бумагах можно заработать на 1,5% меньше, чем в начале 2026 года. Динамику можно отследить по результатам аукционов Министерства финансов.

Заметьте! ОВГЗ, или облигации, – это государственные ценные бумаги, которые размещают только на внутреннем рынке. Когда гражданин покупает облигации, фактически занимает государству деньги под процент.

Так, 6 января 2026 года ценные бумаги с погашением на 16 декабря размещались со средним уровнем доходности 16,35%. Однако 17 февраля облигации с погашением в марте 2027 года были размещены под 15,34% доходности.

Важно! Меньше чем за месяц доходность облигаций с погашением примерно за год снизилась на чуть более, чем 1%.

В то же время наиболее заметным снижение стало для бумаг со сроком обращения более 2,5 лет. В частности, на вторичном рынке ставка таких облигаций упала за 2 месяца почти на 2%. Речь идет о показателе в 1,7%.

Для сегмента с коротким оборотом бумаг – снижение стоимости тоже фиксируют, однако не очень быстрыми темпами.

Почему снижается доходность ОВГЗ?

Основная причина, почему доход от облигаций падает – пересмотр учетных ставок. НБУ оставлял их неизменными с марта 2025 года на уровне 15,5%. Однако с 30 января 2026 года снизил ее на 0,5 п.п., то есть до 15%.

Обратите внимание! Учетная ставка – ключевой инструмент монетарной политики, определяющий в частности процент для кредитов в коммерческих банках. Если снижается учетная ставка – деньги для банков становятся дешевле. Следующий шаг – снижение доходности депозитов и ставки по кредитам.

Следовательно, от учетной ставки направления зависит и доходность облигаций. А саму ставку определяет уровень инфляции. В течение прошлого года показатель последней был на уровне 8%, после чего НБУ решили уменьшить учетную ставку.

Что будет с облигациями дальше?

По предварительному прогнозу Нацбанка учетная ставка будет снижаться:

до конца 2026 года ожидаем снижения до показателя 14,5%;

в 2027 году показатель составит 12,7%;

На конец 2028 года – 10,8%.

Поэтому в соответствии с установленными сроками ожидаем снижения дохода от облигаций, размер которого зависит от ставки.

Сколько денег выделили на облигации в 2026 году?

По сообщению Минфина от 17 февраля еще 17,4 миллиарда гривен в эквиваленте привлечено в государственный бюджет во время февральских аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Всего с начала 2026 года государство привлекло в облигации более 81,5 миллиардов гривен. А с начала полномасштабной войны – более 2 триллионов гривен.

