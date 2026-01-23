Что нужно знать об этих еврооблигациях?
Срок погашения этих облигаций – до 2029 года, сообщает пресс-служба "МХП".
Обратите внимание! Впервые с начала полномасштабной войны, была закрыта сделка, по новому выпуску еврооблигаций.
Можно сказать, что такое решение – не только важный финансовый шаг. На самом деле это четкий сигнал о доверии со стороны международных инвесторов
MHP SE намерен использовать средства, привлеченные от размещения облигаций, вместе с собственным денежным взносом в размере 100 миллионов долларов, для финансирования тендерного предложения и выкупа с последующим погашением всего непогашенного объема облигаций MHP Lux S.A. на общую основную сумму 550 миллионов долларов со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году,
– отмечает МХП.
Сейчас ожидается что любые облигации 2026 года, что:
- не будут представлены в рамках тендерного предложения;
- а также выкуплены для погашения, будут погашены по номинальной стоимости.
Заметим, что сейчас компания МХП является надежным партнером для финансовых стейкхолдеров. В том числе и – владельцев еврооблигаций.
Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе,
– отмечает МХП.
Что еще важно знать о выпуске облигаций от MHP SE?
MHP SE – это материнская компания ведущей международной группы в сфере пищевых и агротехнологий. Ее штаб-квартира находится в Украине.
Эмитированы эти облигации будут дочерней компанией MHP SE – MHP Lux S.A. Уже эта организация зарегистрирована в Люксембурге.
В то же время обязательства по облигациям будут гарантированы MHP SE и отдельными ее дочерними компаниями, которые были зарегистрированы в Украине. Также гарантирование будет осуществлять MHP Europe Limited.