Что нужно знать об этих еврооблигациях?

Срок погашения этих облигаций – до 2029 года, сообщает пресс-служба "МХП".

Читайте также Сколько можно получить за золотой лом после рекордного подорожания этого металла

Обратите внимание! Впервые с начала полномасштабной войны, была закрыта сделка, по новому выпуску еврооблигаций.

Можно сказать, что такое решение – не только важный финансовый шаг. На самом деле это четкий сигнал о доверии со стороны международных инвесторов

MHP SE намерен использовать средства, привлеченные от размещения облигаций, вместе с собственным денежным взносом в размере 100 миллионов долларов, для финансирования тендерного предложения и выкупа с последующим погашением всего непогашенного объема облигаций MHP Lux S.A. на общую основную сумму 550 миллионов долларов со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году,

– отмечает МХП.

Сейчас ожидается что любые облигации 2026 года, что:

не будут представлены в рамках тендерного предложения;

а также выкуплены для погашения, будут погашены по номинальной стоимости.

Заметим, что сейчас компания МХП является надежным партнером для финансовых стейкхолдеров. В том числе и – владельцев еврооблигаций.

Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе,

– отмечает МХП.

Что еще важно знать о выпуске облигаций от MHP SE?