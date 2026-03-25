Как правильно вести бюджет?

Метод качественного ведения бюджета японцы создали давно, сообщает НБУ.

Более 100 лет назад в Японии создали метод Какейбо – простую систему ведения бюджета, которая помогает не просто фиксировать расходы, а осознавать свои финансовые привычки. Для этого вам понадобится лишь блокнот, ручка и несколько минут в день,

– указывает Нацбанк.

Заметим, что метод Какейбо переводится с японского как – "книга домашней экономии". Он появился в 1904 году. Автором Какейбо является Гани Мотоко. Именно она стала первой женщиной-журналисткой в Японии, сообщает регулятор.

Для Гани "вдохновением" стало желание создать систему для японок, которая позволит качественно контролировать семейный бюджет. Ведь в эти времена именно женщины в Японии преимущественно распоряжались финансами в семье.

Основные правила Какейбо:

Расходы нужно фиксировать вручную. Только так, вы все делаете максимально осознанно.

Важно не просто вносить расходы, а еще и анализировать их. В частности, целесообразность определенных покупок.

Важнейшая часть метода Какейбо происходит в конце месяца. Именно тогда вы анализируете результаты: удалось ли достичь запланированной суммы сбережений, в каких категориях вы потратили много, какие покупки были импульсивными. Важно не просто констатировать превышение бюджета, а понять причину,

– говорится в сообщении.

Как формировать бюджет по методу Какейбо?

Согласно правилам Какейбо, нужно:

записать все доходы;

вычесть обязательные расходы;

распределить бюджет на месяц;

записывать ежедневные расходы.

Как правильно распределять бюджет?