Как правильно вести бюджет?
Метод качественного ведения бюджета японцы создали давно, сообщает НБУ.
Более 100 лет назад в Японии создали метод Какейбо – простую систему ведения бюджета, которая помогает не просто фиксировать расходы, а осознавать свои финансовые привычки. Для этого вам понадобится лишь блокнот, ручка и несколько минут в день,
Заметим, что метод Какейбо переводится с японского как – "книга домашней экономии". Он появился в 1904 году. Автором Какейбо является Гани Мотоко. Именно она стала первой женщиной-журналисткой в Японии, сообщает регулятор.
Для Гани "вдохновением" стало желание создать систему для японок, которая позволит качественно контролировать семейный бюджет. Ведь в эти времена именно женщины в Японии преимущественно распоряжались финансами в семье.
Основные правила Какейбо:
- Расходы нужно фиксировать вручную. Только так, вы все делаете максимально осознанно.
- Важно не просто вносить расходы, а еще и анализировать их. В частности, целесообразность определенных покупок.
Важнейшая часть метода Какейбо происходит в конце месяца. Именно тогда вы анализируете результаты: удалось ли достичь запланированной суммы сбережений, в каких категориях вы потратили много, какие покупки были импульсивными. Важно не просто констатировать превышение бюджета, а понять причину,
Как формировать бюджет по методу Какейбо?
Согласно правилам Какейбо, нужно:
- записать все доходы;
- вычесть обязательные расходы;
- распределить бюджет на месяц;
- записывать ежедневные расходы.
Как правильно распределять бюджет?
Важно правильно распределять имеющийся бюджет. В частности, разделить его по основным категориям. Первоначально выделите расходы, которые обязательны для жизни.
Далее выделите средства на то, что питает ваш ум. Следующая важная категория расходов – радость. Речь идет о том, что вас радует, но, при этом не является обязательным.
Обязательно отложить деньги на последний пункт – непредвиденные расходы. Это "подстрахует" вас в случае форс-мажора.