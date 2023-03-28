Американский регулятор предполагает, что криптобиржа Binance может работать в США незаконно. В иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами указали, что компания развивала свой бизнес в стране, но без должной регистрации.

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Binance в фокусе внимания регуляторов США

Регулятор заявляет, что компания Binance нарушила целый ряд финансовых законов США. В частности, речь идет о нормах, направленных на препятствование отмыванию денег. А также специально использовала "непрозрачную корпоративную структуру" для того, чтобы избежать наблюдения.

Еще одна претензия к криптобирже – отсутствие в течение длительного периода требований к своим клиентам о предоставлении какой-либо информации, необходимой для подтверждения личности перед торговлей на платформе.

Также в 2021 году в Binance заявили об ужесточении своих правил. Тем не менее американский регулятор отмечает, что компания параллельно консультировала клиентов в США о том, как избежать этого контроля с использованием подставных фирм и VPN.

К теме! Криптобиржа Binance работает в США с 2019 года. На сегодняшний день это крупнейшая централизованная биржа цифровых активов, которая имеет более 100 миллионов пользователей в мире. Компанию создали в 2017 году.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, криптобиржа пыталась избегать правил и регулирования, чтобы получить максимальную корпоративную прибыль. Глава регулятора заявил, что правительство возбудило это дело по нескольким причинам:

Защита американских инвесторов;

Предупреждение для работающих в крипто-секторе.

Позиция Binance

В криптобирже заявили, что эти претензии стали для них неожиданностью и разочарованием. Компания добавила, что сотрудничает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами уже более двух лет.

Несмотря на все мы стремимся и дальше сотрудничать с регуляторами в США и мире,

– говорится в заявлении Binance.