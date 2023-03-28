Американский регулятор предполагает, что криптобиржа Binance может работать в США незаконно. В иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами указали, что компания развивала свой бизнес в стране, но без должной регистрации.
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Binance в фокусе внимания регуляторов США
Регулятор заявляет, что компания Binance нарушила целый ряд финансовых законов США. В частности, речь идет о нормах, направленных на препятствование отмыванию денег. А также специально использовала "непрозрачную корпоративную структуру" для того, чтобы избежать наблюдения.
Еще одна претензия к криптобирже – отсутствие в течение длительного периода требований к своим клиентам о предоставлении какой-либо информации, необходимой для подтверждения личности перед торговлей на платформе.
Также в 2021 году в Binance заявили об ужесточении своих правил. Тем не менее американский регулятор отмечает, что компания параллельно консультировала клиентов в США о том, как избежать этого контроля с использованием подставных фирм и VPN.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, криптобиржа пыталась избегать правил и регулирования, чтобы получить максимальную корпоративную прибыль. Глава регулятора заявил, что правительство возбудило это дело по нескольким причинам:
- Защита американских инвесторов;
- Предупреждение для работающих в крипто-секторе.
Позиция Binance
В криптобирже заявили, что эти претензии стали для них неожиданностью и разочарованием. Компания добавила, что сотрудничает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами уже более двух лет.
Несмотря на все мы стремимся и дальше сотрудничать с регуляторами в США и мире,
– говорится в заявлении Binance.
Кроме того, криптобиржа подчеркнула, что на сегодняшний день лучший путь – это защита пользователей и развитие сотрудничества с регуляторами для создания четкого и продуманного регуляторного режима. Также криптобиржа отметила такие факторы, объясняя ситуацию:
- В последние два года Binance увеличивал объем инвестиции, чтобы убедиться, что на платформе нет активных пользователей из США;
- За этот промежуток времени команда по комплаенсу увеличилась со 100 до около 750 специалистов. В частности, около 80 сотрудников имеют предыдущий опыт работы в правоохранительных или регуляторных органах и около 260 сотрудников обладают профессиональными сертификатами по комплаенсу;
- Крупнейшая криптобиржа мира также дополнительно вложила 80 миллионов долларов на внешних партнеров, включая KYC вендоров, мониторинг транзакций, рыночную аналитику и инструменты для расследования, поддерживающие программы компании по комплаенсу.