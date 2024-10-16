Портрет Владимира Зеленского на гривнах: историк рассказал, насколько это реально

На купюрах гривны нанесены портеры ряда выдающихся деятелей Украины. Однако все они жили и работали в предыдущие века, тогда как представителей современности в этом перечне нет. Владлен Мараев в новом интервью предположил, есть ли шанс у президентов Украины попасть на гривны.

Владимир Зеленский на гривнах: насколько это возможно

Историк Владлен Мараем поделился мнением о том, могут ли на украинских гривнах в будущем были портреты президентов Украины с 1991 года. Во время интервью с Liga.net вспомнили о Леониде Кравчуке, Викторе Ющенко и Владимире Зеленском.

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Владлен Мараев Историк Пока что, безусловно – нет. Потому что пока ни один из них не является той фигурой, которую можно оценить так, что они заслуживают такой чести. Ну и еще недостаточно времени прошло, скажем, чтобы так это оценивать. Возможно в будущем будут такие политические деятели.

Кроме того, он смоделировал интересную ситуацию: Украина при президентстве Владимира Зеленского выигрывает войну с Россией, освобождает все свои территории, наносит поражение российской армии, тогда как Россия распадается и дезинтегрируется и, так далее.

Владлен Мараев Историк Основание для того, чтобы Зеленского поместить на гривны. Разве, нет?

Владлен Мараев добавил, что он просто описывает варианты. Также напомним, что каждого 2 сентября в Украине отмечают "День рождения" гривны. С 1996 года дизайн украинской гривны неоднократно меняли, а также добавляли большие номиналы банкноты.