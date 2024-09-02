История украинской гривны

Украина ждала создания собственной валюты еще пять лет после провозглашения в 1991 году. Днем рождения национальной валюты стало 2 сентября 1996 года. Гривну создали в рамках денежной реформы того же года, но работу над этим проектом начали еще в 1992 году.

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С 16 сентября 1996 года гривна – это единственная национальная валюта и законное платежное средство в Украине. Первые 15 дней гривне помогали купонокарбованцы, которые были в обращении после провозглашения независимости. Стоит добавить, что название украинской валюты берет начало еще во времена Киевской Руси.

Слово "гривна" происходит от золотого или серебряного украшения-обруча, который тогда носили на "загривке", сообщает НБУ. Кроме того, в VIII – IX веках во время торговли и уплаты дани гривну использовали как меру веса и счета. В разные исторические периоды, слово "гривна" неоднократно меняло свое значение.

Интересные детали! Первые банкноты по дизайну художников Василия Лопаты и Бориса Максимова печатали не в Украине, а в Канаде и Великобритании. С 1994 года в Украине открыли Банкнотную фабрику, в апреле 1998 года основали Монетный двор.

В 1996 году НБУ ввел банкноты с номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. За последние 33 года независимости добавили купюры с номиналами 200, 500 и 1000 гривен.

Как менялась гривна за последние 33 года

1 гривна

Существует 4 поколения банкноты номиналом в 1 гривну. На лицевой стороне этой купюры изображен князь Владимир Великий, а на реверсе – руины Херсонеса. Однако на банкноте, которая сейчас в обращении, на реверсе изображен город Владимир (Киев). За годы независимости 1 гривна также неоднократно меняла цвет, пишет AIN.

2 гривны

На купюре номиналом 2 гривны изображен князь Ярослав Мудрый и Киевский Софийский собор, который был построен во времена его правления. Существует три поколения этой банкноты.

5 гривен

5 гривен – это первая банкнота, на которой изображен правитель, связанный с казацкой эпохой. Им стал Богдан Хмельницкий. На реверсе темно-синей купюры нанесен рисунок семейной усыпальницы Богдана Хмельницкого – Ильинской церкви в селе Суботов Черкасской области. Эта банкнота также имеет три поколения выпусков.

10 гривен

Первая банкнота номиналом 10 гривен была фиолетовой. Купюра, которая сейчас в обращении, имеет красно-малиновый цвет. На аверсе банкноты изображен гетман Иван Мазепа, а на реверсе – Киево-Печерская лавра. Существует три поколения купюры в 10 гривен.

20 гривен

Первые 20-гривневые банкноты напечатали в Канаде. Они были серо-коричневого цвета в отличие от светло-зеленого, который присущ купюрам в обращении. На аверсе купюры нанесен портрет писателя Ивана Франко. На обратной стороне купюры изображен Львовский оперный театр.

Интересно! В проекте были банкноты номиналом 2 и 25 гривен, но со временем от этой идеи отказались. Эти купюры никогда не вводили в обращение.

50 гривен

50 гривен первого поколения так и никогда не были в обращении. На банкноте изображен историк, историк, общественный деятель и председатель Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаил Грушевский. На купюрах старого образца на реверсе был изображен дом Верховной Рады Украины, но на современных купюрах его заменили на дом Центральной Рады в Киеве.

100 гривен

Купюры номиналом 100 гривен первого поколения так и не вошли в обращение и не стали законным платежным средством. На аверсе банкноты изображен писатель Тарас Шевченко, тогда как на реверсе можно увидеть колокольню Софийского собора в Киеве. Эта купюра пережила больше всего изменений в дизайне. 100 гривен каждого поколения, в частности, имеют разные портреты Шевченко. На сегодня в обращении два варианта банкноты с различными реверсами: на одной изображена река Днепр и слепой бандурист с мальчиком-поводырем, а на другой – Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко.

200 гривен

200 гривен отличаются одним интересным фактом: их начали выпускать банкнотами второго поколения. Эти купюры ввели в обращение в 1997 году. Это единственная купюра гривны с портером женщины. На банкноте изображена выдающаяся украинская писательница Леся Украинка. На реверсе этой купюры можно увидеть замок Любарта, волынского и галицкого князя, в Луцке.

500 гривен

В 2006 году в Украине ввели в обращение банкноту номиналом 500 гривен. Интересно, что первые купюры были выпущены через 10 лет после того, как создали оригинальный дизайн. На аверсе банкноты нанесен портрет философа Григория Сковороды, а на реверсе – Киево-Могилянская академия.

1000 гривен

1000 гривен – это самая новая банкнота, которая есть в обращении. Ее начали выпускать и печатать только в 2019 году. На аверсе банкноты изображен украинский ученый и философ Владимир Вернадский, а на обратной стороне – Академия наук Украины. Эта купюра с самым большим номиналом в Украине. Дизайн купюры в 1000 гривен еще ни разу не меняли.

Банкнота номиналом 1000 гривен / Фото AIN