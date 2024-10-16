Володимир Зеленський на гривнях: наскільки це можливо

Історик Владлен Мараєм поділився думкою про те, чи можуть на українських гривнях в майбутньому були портрети президентів України з 1991 року. Під час інтерв'ю з Liga.net згадали про Леоніда Кравчука, Віктора Ющенка та Володимира Зеленського.

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Владлен Мараєв Історик Поки що, безумовно – ні. Тому що поки що жоден з них не є тією постаттю, яку можна оцінити так, що вони заслуговують такої честі. Ну і ще недостатньо часу пройшло, скажімо, щоб так це оцінювати. Можливо у майбутньому будуть такі політичні діячі.

Крім того, він змоделював цікаву ситуацію: Україна за президентства Володимира Зеленського виграє війну з Росією, звільняє всі свої території, завдає поразки російській армії, тоді як Росія розпадається та дезінтегруватися і, так далі.

Владлен Мараєв Історик Підстава для того, щоб Зеленського помістити на гривні. Хіба, ні?

Владлен Мараєв додав, що він просто описує варіанти. Також нагадаємо, що кожного 2 вересня в Україні відзначають "День народження" гривні. З 1996 року дизайн української гривні неодноразово змінювали, а також додавали більші номінали банкноти.