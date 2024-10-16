Какие злотые больше не в обращении

Польша сегодня стремительно развивается и вырывается в лидеры Европы. Это в том числе, результат ряда реформ, которые провели в стране. Среди них была и масштабная денежная реформа – деноминация, направленная на сдерживание инфляции, пишет InPoland.

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В частности, в 1995 году в Польше ввели в обращение злотые в своем современном виде. Речь идет о купюрах номиналом 10, 20, 50, 100, 200 злотых. Печатать эти купюры начали в 1994 году. В то же время самую большую банкноту польской валюты – 500 злотых – выпустили и ввели в обращение только в 2017 году.

Кроме того, в 1990-х из обращения изымали старые банкноты. Речь идет о купюрах с номиналами, которые достигали миллионов. Последние банкноты номиналом 1 и 2 миллиона злотых потеряли статус законного платежного средства 1 января 1997 года.

Напомним, что со временем Польша, как страна ЕС, должна перейти на евро. Однако весной 2024 года в Польше заявили, что страна не готова к этому шагу. В Минфине заявили, что пока это неоправданно.

По состоянию на 16 октября курс злотого колеблется на уровне 10,46 гривны, по данным НБУ. Банки в Украине в среднем покупают злотый за 10,30 гривны, а продают валюту по курсу на уровне 10,60 гривны, информирует "Минфин".