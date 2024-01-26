Новые функции

PayPal вводит функцию быстрой оплаты "в один клик" под названием Fastlane, которая в ранних тестах показала ускорение процесса оплаты почти на 40%, а также новые возможности для бизнес-профилей Venmo.

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PayPal также планирует запустить платформу, которая использует ИИ для помощи продавцам привлекать новых клиентов на основе их истории покупок, используя данные из примерно пол триллиона долларов транзакций, обработанных компанией по всему миру.

Интересно! Продавцы смогут использовать отдельный инструмент на базе ИИ, "умные квитанции", для рекомендации персонализированных товаров в электронных квитанциях, включая бонус в виде кэшбэка.

Масштабное заявление

Это первое значительное сообщение под руководством Алекса Крисса, который присоединился к PayPal в сентябре. Новые продукты являются свидетельством того, как компании пытаются воспользоваться интересом инвесторов к ИИ, что способствовало достижению рекордных высот на американских фондовых рынках в этом месяце.

Заметьте! Инвесторы надеются, что бывший старший исполнительный директор программной компании Intuit Алекс Крисс, сможет возродить акции PayPal, которые с января 2023 года упали более чем на 22% из-за неудовлетворительной маржи.

Крисс называет 2024 год "годом перехода" для PayPal и обещает увеличить доходы компании за счет транзакций.

Обладая данными о покупках и способностью точно определять потребности клиентов, мы видим огромный потенциал в применении ИИ,

– сказал Крисс в интервью для Reuters.

После этой новости акции PayPal упали на 4,6%. Аналитик BTIG Эндрю Харти отметил, что инновации обнадеживающие и должны улучшить опыт потребителей и продавцов.

Однако, по мнению инвесторов, эти инициативы нельзя считать революционными, поскольку многие ожидали, что компания уже работает над ними,

– отметил он.

Индекс S&P 500 достиг четвертого подряд рекордного максимума в среду, частично благодаря росту технологических акций на волне оптимизма по ИИ. PayPal должен обнародовать отчет о доходах за четвертый квартал 7 февраля.

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