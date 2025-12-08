Союзницы России подают в суд: план отказа ЕС от российской нефти под угрозой

Венгрия и Словакия планируют в судебном порядке обжаловать политическое соглашение, предусматривающее отказ Евросоюза от российских энергоносителей. Речь идет именно о нефти и газе из России.

Что известно о позиции и Венгрии и Словакии?

Дело в том, что ЕС планирует принятие плана RePowerEU, сообщает 24 Канал со ссылкой на Петера Сийярто.

Когда это произойдет, Венгрия и Словакия хотят действовать немедленно. Кроме попытки достичь отменить план, они будут требовать – приостановления действия постановления на время, пока идет судебное разбирательство.

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российских нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен

Более того, Сийярто назвал этот регламент "масштабным юридическим мошенничеством". Венгерский министр считает такие ограничения – санкционной мерой. То есть, это решение требует единодушного одобрения в ЕС.

Обратите внимание! По мнению Сийярто, это решение ЕС также противоречит договорам союза. Ведь энергетическая политика является именно национальной компетенцией.

Что известно о соглашении, которое хочет принять ЕС?