Что известно о заморозке активов Гушана?

Гушан, как стало известно, осуществлял поставки важных компонентов для российского оборонного комплекса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zona de Securitate.

Читайте также Неприятные изменения с 1 января: Путин подготовил "подарок" для россиян

Заметим, что имущество этого олигарха арестовали еще в 2022 году. Именно тогда было подтверждено дальнейшее сотрудничество "Молдавизолит" с российской военной промышленностью. Дело в том, что поставки товаров оттуда происходили даже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Обратите внимание! Речь идет о компонентах, которые используются для изготовления оружия.

Сейчас известно, что Гушан имеет в целом 3 гражданства:

украинское;

молдавское;

российское.

В то же время зарабатывает олигарх преимущественно именно на территории непризнанного Приднестровья, ведь там находится ряд его компаний (в том числе и "Шериф"), сообщает издание "Радио Свобода". Также Гушан имел бизнес-активы в Украине. Именно их и "заморозили".

Интересно! По состоянию на сейчас, состояние Виктора Гушана оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Что известно о сотрудничестве Гушана с россиянами?

Российский военно-промышленный комплекс получал компоненты именно с тираспольского завода "Молдавизолит". Это предприятие принадлежит Гушану. В то же время, нужно отметить, что этот завод поставляет в Россию компоненты с 2008 года, об этом свидетельствует ряд заявлений руководителей производства.

Более того, указанный завод имеет как минимум 3 торговых дома в России. В частности, в Москве.

Украина ввела санкции против 2 торговых домов на российской территории еще в 2023 году. А вот "Молдавизолит" не попал под ограничения.

Важно! В Украине были арестованы 2 компании Гушана: ООО "Аква Т-В" и ООО "Экофортпост". К тому же, все имущество, принадлежащее им, попало под арест. Речь идет, в частности, о роскошном доме бизнесмена.