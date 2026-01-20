Что известно о венесуэльской нефти, которая поступает в Китай?

Именно более дешевая венесуэльская нефть помогала поддерживать нефтеперерабатывающий сектор Китая, сообщает Bloomberg.

Читайте также Теплые вещи и бесплатная еда: жители двух областей смогут получить помощь

Корабли, которые загрузились и отправились в плавание в значительной степени до того, как в прошлом месяце началась серьезная блокада США в отношении Венесуэлы, вероятно, присоединятся к флоту, который уже простаивает в водах у побережья Малайзии и Китая. Многие из этих судов хранят тяжелую, кислую нефть этой латиноамериканской страны, поставлявшуюся во времена ныне свергнутого президента Николаса Мадуро,

– отмечает издание.

Заметим, что именно указанные поставки должны были выступить краткосрочной подушкой безопасности для китайских покупателей. Ведь сейчас эта отрасль в Китае готовится к повышению цен.

Как показывают данные Kpler и Vortexa:

Суда Tamia и Loyalty, загружались в ноябре и декабре, вероятно, являются одними из последних, которые направляются на территорию Азии.

В целом эти суда перевозят около 3,8 миллиона баррелей нефти.

В то же время на плавучих хранилищах находится примерно 24 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Где-то половина из них находится в Азии.

Трейдеры указывают, что, объемы венесуэльской нефти, которые уже находятся на море и направляются в Китай, могут покрыть потребности крупнейшего импортера мира на срок 1 – 2 месяца.

Важно! Некоторые суда перевозят уже проданные грузы. А часть из них только ждут разгрузки и продажи.

Куда США потратили деньги от реализации нефти из Венесуэлы?

Первые доходы от реализации нефти из Венесуэлы уже поступили. Они составили примерно 500 миллионов долларов, сообщает CNN.

Детали первой продажи нефти еще до конца неизвестны (их не раскрывает Белый дом). Однако однозначно можно сказать, что этот процесс будет продолжаться и дальше.

Команда президента Трампа способствует положительным, постоянным переговорам с нефтяными компаниями, которые готовы и желают сделать беспрецедентные инвестиции для восстановления нефтяной инфраструктуры Венесуэлы,

– говорит представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

Важно! Сейчас известно, что венесуэльскую нефть США предлагают трейдерам со скидкой. Разница заметна, если ориентироваться на цены сырья из других государств. В частности, из Канады.

Как США получили контроль над нефтью из Венесуэлы?