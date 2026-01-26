Нефти там нет: Трамп рассказал, что на самом деле произошло с захваченными танкерами

Стало известно, что США изъяли нефть из венесуэльских танкеров. Речь идет о 7 ранее захваченных судах. Текущее их местонахождение неизвестно.

Куда была направлена венесуэльская нефть?

Трамп рассказал, что сейчас именно США контролируют нефтяные ресурсы, которые находились на танкерах, сообщает New York Post.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так – у них нет нефти. Мы забираем нефть.

Трамп также указал, что венесуэльская нефть сейчас попадает на американские НПЗ. Сырье поступает на предприятия в разных регионах.

Заметим, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. Полученные доходы распределятся так:

часть средств будет потрачена на развитие Венесуэлы;

также деньги получат США, сообщает New York Nimes.

Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде,

– говорит Трамп.

Как США сотрудничают с Венесуэлой в нефтяном вопросе?