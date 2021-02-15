Прошлый год оказался для жителей Венесуэлы крайне тяжелым, ведь кроме пандемии и диктатуры, есть и серьезные вызовы для экономики. Золотовалютные резервы практически опустошены, а цены растут каждый день.

Основные показатели Венесуэлы в 2020

Потребительские цены в Венесуэле по итогам 2020 выросли на 2959,8%, о чем свидетельствуют данные финансовой отчетности регулятора. Минимальную динамику цен зафиксировано в марте (13,3%), максимальную – в декабре (77,5%).

Золотые запасы центрального банка Венесуэлы упали примерно на 19 тонн и сейчас составляют 86 тонн. Это является рекордным минимумом за последние 50 лет.

Интересно Долларизация экономики и бедность: сможет ли Венесуэла подняться со дна

Экономический кризис в Венесуэле

Экономические проблемы в стране начались еще давно. В мае 2018 года инфляция в Венесуэле в годовом исчислении составила 24600%. В июне того же года власти Венесуэлы открыли бесплатный проезд в метрополитене Каракаса из-за отсутствия в стране бумаги для печати проездных билетов.

Экономический кризис, продолжающийся в стране последние несколько лет, усилился, когда в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны и его поддержали более 60 стран мира, в том числе и Украина.

Весной 2020 США через диктатуру в стране ввели санкции против более чем 40 суден, перевозящих нефть из Венесуэлы. В результате добыча нефти упала до 75-летнего минимума. А это основной источник доходов страны.

Как вкладывать средства в такие активы как золото, нефть, акции международных компаний и контролировать свои инвестиции? Узнайте, заказав бесплатную консультацию экспертов Forex Club.