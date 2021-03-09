Во вторник, 9 марта, цена биткоинов выросла на 5 тысяч долларов. Так, впервые с 22 февраля криптовалюта достигла отметки в более 54 тысяч долларов.

За минувшие сутки биткоин подорожал на 7,46% и по состоянию на 8:15 стоил 54 310 долларов. После этого цена немного упала до 53 730 долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

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Уже в 17:15 криптовалюта стоила 54 354 долларов. Так, капитализация биткоинов превысила 1 триллион долларов – второй раз за свое существование.

Курс биткоинов 9 марта / Графика Coindesk

По информации РБК, биткоин начал расти в цене на фоне новых инвестиций компании MicroStrategy, которая 5 марта заявила о приобретении криптовалюты еще на 25 миллионов долларов.

Чего ожидать от биткоина в дальнейшем

Канадский инвестор и телеведущий Кевин О'Лири в комментарии Stansberry Research заявил, что в будущем биткоин станет стабильным финансовым инструментом. Все потому, что цифровые монеты будут находиться во многих инвестиционных портфелях, что защитит от рисков.

Кроме этого, он считает, что рыночная капитализация первой цифровой монеты может достичь 20 триллионов долларов. В то же время гендиректор криптобиржи Kraken Джесс Пауэлл в интервью Bloomberg Television спрогнозировал, что в следующие 10 лет биткоин подорожает 1 миллионов долларов.

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