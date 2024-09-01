НБУ изменил правила выдачи наличных на кассе

В Украине можно снимать наличные на кассах торговых точек. Минимальная сумма, чтобы получить такую услугу, составляет 500 гривен. Тогда как максимальную сумму определяет заведение или сеть заведений. Однако теперь клиенты имеют право отказаться принимать банкноты или монеты, если они в плохом состоянии.

Обратите внимание Нефть существенно упала в цене на фоне новостей, которые серьезно могут изменить мир

Кроме того, кассирам запрещено выдавать такие деньги в рамках услуги "наличные на кассе". В Нацбанке отметили, что средства, которые выдают покупателям, должны быть пригодными для обращения, а также не вызывать сомнений относительно их подлинности и платежеспособности.

К теме! Чтобы снять наличные на кассе в заведении, нужно что-то купить, а при расчете сообщить кассиру о необходимости снять наличные. Следующий шаг – назвать сумму, которую хотите получить.

Согласно данным НБУ, изношенные купюры должны изымать из обращения и передавать банкам вместе с другой наличной выручкой. Стоит добавить, что торговая точка имеет право отказать клиенту в предоставлении услуги, если отсутствует необходимая сумма.