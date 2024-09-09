Дональд Трамп планирует защищать доллар США

Бывший президент США заявил, что планирует сделать слишком "дорогим" для стран отказ от использования доллара. Это стало следствием многомесячных дискуссий Дональда Трампа и его экономических советников относительно способов наказания союзников или противников, которые отказаться от доллара в рамках международной торговли.

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Среди вариантов, которые рассматривают в команде Трампа, экспортный контроль, обвинения в манипуляциях с валютой и тарифы. В частности, политик предлагает 100% тарифы для стран, которые откажутся от доллара. Об этом рассказали люди, которые знакомы с этим вопросом. Дональд Трамп, который уже давно является сторонником протекционистской торговой политики, заявил, что доллар уже восемь лет находится "в серьезной осаде".

Напомним, что Китай, Индия, Бразилия, Россия и Южная Африка обсуждали процесс дедолларизации на саммите в прошлом году. В противовес этому, Трамп хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой, и именно это обещание он подтвердил на субботнем митинге в штате Висконсин, который имеет важное значение во время президентских выборов.