Такие евро не стоит даже держать в руках: НБУ предупредил украинцев

В Украине встречается поддельная валюта. Чтобы избежать фальшивок, нужно проверять деньги, которые попадают к вам. Это можно попробовать сделать самостоятельно или же обратиться в профильное учреждение.

Что делать, если подозреваешь, что валюта поддельная?

Если вы подозреваете, что валюта поддельная, можно ее проверить несколькими способами, сообщает НБУ.

Для самостоятельной проверки стоит:

прощупать банкноту (бумага из которой изготавливаются купюры, плотная);

рассмотреть купюру под светом и разными углами (осмотрите, присутствуют ли на ней защитные элементы).

Заметим, что сейчас существует 2 серии евро:

Первая серия – номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Вторая серия – номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Вторая серия получила название "Европа" именно из-за ее оформления. Она имеет инновационные элементы защиты, что лучше защищают валюту от подделок, сообщает ЕЦБ.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку,

– указывает регулятор.

Проверка банкнот на предмет подделки бесплатная. В то же время от результатов экспертизы зависит конечный результат:

Если банкнота не поддельная, вам ее вернут после проверки. Причем, на определение не влияет, является ли эта купюра изношенной.

А в случае, когда банкноту признают поддельной, ее изымают. Более того, она передается в правоохранительные органы для проведения расследования.

