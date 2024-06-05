Банкноты с портретом Чарльза III будут вводить в обращение постепенно. Таким образом, планируют медленно заменять банкноты с изображением Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года, по мере их износа. В то же время добавляют, что это будет не быстро, поскольку их создали из гибкого пластика.
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В Британии ввели в обращение банкноты с новым дизайном
Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что это историческое событие. Дело в том, что впервые в Великобритании меняют портрет суверена на банкнотах национальной валюты.
Чарльз III стал лишь вторым монархом, портрет которого появился на банкнотах. Эту традицию начали в 1960 году. На тот момент Елизавета II уже исполняла обязанности суверена 8 лет.
Интересные детали о новых банкнотах
Стоит напомнить, что первые банкноты с изображением Чарльза III напечатали еще в 2023 году. Эти банкноты не вводили в обращение, поскольку ожидали завершения процесса перенастройки автоматов, которые принимают наличные.
Банк Англии ввел в обращение банкноты с портретом монарха / Фото Банк Англии
Более того, новый дизайн банкнот создавали с учетом указаний Королевского двора. В частности, они пытались сделать все, чтобы уменьшить экологические и финансовые последствия этих нововведений. Давно известно, что Чарльз III давно заботится об устойчивом развитии и сохранении природы.