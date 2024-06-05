Банкноти із портретом Чарльза ІІІ будуть вводити в обіг поступово. Таким чином, планують повільно заміняти банкноти із зображенням Єлизавети ІІ, яка померла у вересні 2022 року, в міру їхнього зношення. Водночас додають, що це буде не швидко, оскільки їх створили з гнучкого пластику.

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У Британії ввели в обіг банкноти з новим дизайном

Очільник Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що це історична подія. Річ у тому, що вперше у Великій Британії змінюють портрет суверена на банкнотах національної валюти.

Чарльз ІІІ став лише другим монархом, портрет якого з'явився на банкнотах. Цю традицію започаткували у 1960 році. На той момент Єлизавета ІІ уже виконувала обов'язки суверена 8 років.

До теми! Декілька банків у Шотландії та Північній Ірландії випускають власні фунти відповідно, згідно з угодою, яку вони уклали з Банком Англії. Зокрема, на їхніх банкнотах немає жодних згадок ні про монарха, ні про відомих представників Англії, інформує BBC.

Цікаві деталі про нові банкноти

Новий дизайн банкнот розробили ще у 2022 році. На зворотному боці купюр зобразили політика Вінстона Черчилля, письменницю Джейн Остін, математика Алана Тюрінга та художника Джозефа Тернера.

Варто нагадати, що перші банкноти із зображенням Чарльза ІІІ надрукували ще у 2023 році. Ці банкноти не вводили в обіг, оскільки очікували на завершення процесу переналаштування автоматів, які приймають готівку.

До теми! Йдеться про купюри з номіналами в 5, 10, 20 та 50 фунтів. Безпосередньо монарху банкноти з новим дизайном показали у квітні 2024 року. Король відреагував на побачене фразою: "Дуже елегантно".

Банк Англії ввів у обіг банкноти з портретом монарха / Фото Банк Англії

Ба більше, новий дизайн банкнот створювали з врахуванням вказівок Королівського двору. Зокрема, вони намагалися зробити усе, аби зменшити екологічні та фінансових наслідків цих нововведень. Давно відомо, що Чарльз ІІІ давно дбає про сталий розвиток та збереження природи.