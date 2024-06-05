Банкноти із портретом Чарльза ІІІ будуть вводити в обіг поступово. Таким чином, планують повільно заміняти банкноти із зображенням Єлизавети ІІ, яка померла у вересні 2022 року, в міру їхнього зношення. Водночас додають, що це буде не швидко, оскільки їх створили з гнучкого пластику.
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У Британії ввели в обіг банкноти з новим дизайном
Очільник Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що це історична подія. Річ у тому, що вперше у Великій Британії змінюють портрет суверена на банкнотах національної валюти.
Чарльз ІІІ став лише другим монархом, портрет якого з'явився на банкнотах. Цю традицію започаткували у 1960 році. На той момент Єлизавета ІІ уже виконувала обов'язки суверена 8 років.
Цікаві деталі про нові банкноти
Варто нагадати, що перші банкноти із зображенням Чарльза ІІІ надрукували ще у 2023 році. Ці банкноти не вводили в обіг, оскільки очікували на завершення процесу переналаштування автоматів, які приймають готівку.
Банк Англії ввів у обіг банкноти з портретом монарха / Фото Банк Англії
Ба більше, новий дизайн банкнот створювали з врахуванням вказівок Королівського двору. Зокрема, вони намагалися зробити усе, аби зменшити екологічні та фінансових наслідків цих нововведень. Давно відомо, що Чарльз ІІІ давно дбає про сталий розвиток та збереження природи.