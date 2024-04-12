Новые банкноты национальной валюты королю представил глава Банка Англии Эндрю Бейли и главная кассирша Сара Джон. Они прибыли для этого в Букингемский дворец.

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В Британии представили банкноты с новым дизайном

75-летний король получил первые банкноты с его портретом. Речь идет о купюрах с номиналами в 5, 10, 20 и 50 фунтов с изображением его лица. Эти банкноты поступят в обращение 5 июня. В то же время банкноты с портретом королевы Елизаветы II также продолжат использовать.

Новые банкноты британской национальной валюты / Скриншот с BBC

Согласно традиции, первые образцы банкноты с новым дизайном получает именно монарх. В центробанке указали, что новые купюры будут печатать только при двух условиях:

Для замещения изношенных банкнот;

Когда будет возникать потребность в необходимом увеличении.

К теме! Дизайн банкнот презентовали еще в 2022 году. На обратной стороне купюр изобразили политика Уинстона Черчилля, писательницу Джейн Остин, математика Алана Тьюринга и художника Джозефа Тернера.

Как отреагировал Чарльз III

Британский монарх отреагировал на новый дизайн фразой "Очень элегантно". Для воплощения этого проекта использовали фотографию Чарльза, которую сделали в 2013 году.

Более того, новые банкноты разрабатывали в соответствии с указаниями Королевского двора. В частности, они старались сделать все, чтобы минимизировать экологические и финансовых последствий этих нововведений. Об этом рассказал глава национального банка. Это непосредственное влияние монарха, который заботится об устойчивом развитии и сохранении природы.