Новые банкноты национальной валюты королю представил глава Банка Англии Эндрю Бейли и главная кассирша Сара Джон. Они прибыли для этого в Букингемский дворец.
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В Британии представили банкноты с новым дизайном
75-летний король получил первые банкноты с его портретом. Речь идет о купюрах с номиналами в 5, 10, 20 и 50 фунтов с изображением его лица. Эти банкноты поступят в обращение 5 июня. В то же время банкноты с портретом королевы Елизаветы II также продолжат использовать.
Новые банкноты британской национальной валюты / Скриншот с BBC
Согласно традиции, первые образцы банкноты с новым дизайном получает именно монарх. В центробанке указали, что новые купюры будут печатать только при двух условиях:
- Для замещения изношенных банкнот;
- Когда будет возникать потребность в необходимом увеличении.
Как отреагировал Чарльз III
Британский монарх отреагировал на новый дизайн фразой "Очень элегантно". Для воплощения этого проекта использовали фотографию Чарльза, которую сделали в 2013 году.
Более того, новые банкноты разрабатывали в соответствии с указаниями Королевского двора. В частности, они старались сделать все, чтобы минимизировать экологические и финансовых последствий этих нововведений. Об этом рассказал глава национального банка. Это непосредственное влияние монарха, который заботится об устойчивом развитии и сохранении природы.