Комиссия разрешила обращение этих активов на территории Украины, ведь в организации активно работают над предоставлением новых возможностей для инвестирования в иностранные финансовые инструменты.

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Новые возможности для инвестиций в Украине

Появление на украинском рынке капитала известных по всему миру компаний – это еще один шаг для интеграции Украины в международные рынки и увеличения объемов инвестиций для нашей страны.

Согласно последнему решению регулятора, допуск на обращение в Украине получили 412 ценных бумаг, входящие в фондовый индекс S&P 500. Учет будет проходить через счет ПАО "Национальный депозитарий Украины", открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.

Что такое S&P 500 Это фондовый индекс, состоящий из акций более 500 американских компаний, имеющих наибольшую капитализацию на рынке. Этот индекс называется барометром американской экономики, первой в мире.

Напомним, что совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский провел новую встречу с генеральным директором одной из самых мощных компаний в мире BlackRock. Главной темой переговоров стало восстановление Украины.

До этого в сентябре глава государства также побеседовал с руководством еще одной крупной инвестиционной компании. в США и мире – Goldman Sachs, в ходе которой он подчеркнул важность привлечения ответственности России и упомянул о потенциале Украины.