В России арестовали активы мощного немецкого банка, который сотрудничал с "Газпромом"

Россия продолжает арестовывать активы иностранных бизнесов. На этот раз в центре внимания оказался немецкий Deutsche Bank.

Решение об аресте активов немецкого банка принял арбитражный суд Санкт-Петербурга. Речь идет также об имуществе, счета и акции кредитора.

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В России арестовали активы немецкого банка

Иск против немецкого банка подала петербургская компания "РусХимАльянс", совместным предприятием,, которое на 50% принадлежит российской корпорации "Газпром". В результате "Дойче Банк" больше не имеет права распоряжаться своей 100% долей в уставном капитале российской дочерней компании, а также ООО "Технологический центр Дойче Банка".

Стоит добавить, что Deutsche Bank был одним из поручителей по контракту "РусХимАльянса", турецкой Renaissance Heavy Industries и немецкой компании Linde на строительство завода в Усть-Луге для переработки газа.

На момент создания этого материала, рыночная капитализация Deutsche Bank составляет 31,27 миллиарда евро, информирует Google Финансы . Стоимость акций колеблется на уровне 15,64 евро.

Общую сумму активов, на которые наложили арест в России, оценивают в 238,6 миллиона евро или 259 миллиона долларов. У Deutsche Bank сообщили, что уже выделил значительные средства на это дело – примерно 260 миллионов евро.

Кроме того, в банке заявили, что им необходимо посмотреть, как российские суды реализуют этот иск, а также оценить немедленное операционное влияние в России. Ранее по этому же делу суд в России принял решение об аресте активов банка UniCredit.

За 2023 год крупнейшие западные банки, которые продолжают работать в России, уплатили в бюджет агрессора налоги на 800 миллионов евро. Это в четыре раза больше, чем было до начала полномасштабной войны России против Украины, по данным Financial Times

Напомним, что в конце апреля суд заблокировал все счета JPMorgan в России. Это решение касается и счетов дочерних компаний банка. Иск против американского кредитора подал государственный ВТБ.