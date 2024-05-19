В России арестовали активы мощного немецкого банка, который сотрудничал с "Газпромом"
Источник:Reuters
Россия продолжает арестовывать активы иностранных бизнесов. На этот раз в центре внимания оказался немецкий Deutsche Bank.
Решение об аресте активов немецкого банка принял арбитражный суд Санкт-Петербурга. Речь идет также об имуществе, счета и акции кредитора.
Обратите внимание Один из топовых биржевых индексов в США установил новый исторический рекорд
В России арестовали активы немецкого банка
Иск против немецкого банка подала петербургская компания "РусХимАльянс", совместным предприятием,, которое на 50% принадлежит российской корпорации "Газпром". В результате "Дойче Банк" больше не имеет права распоряжаться своей 100% долей в уставном капитале российской дочерней компании, а также ООО "Технологический центр Дойче Банка".
Стоит добавить, что Deutsche Bank был одним из поручителей по контракту "РусХимАльянса", турецкой Renaissance Heavy Industries и немецкой компании Linde на строительство завода в Усть-Луге для переработки газа.К теме! На момент создания этого материала, рыночная капитализация Deutsche Bank составляет 31,27 миллиарда евро, информирует Google Финансы. Стоимость акций колеблется на уровне 15,64 евро.
Общую сумму активов, на которые наложили арест в России, оценивают в 238,6 миллиона евро или 259 миллиона долларов. У Deutsche Bank сообщили, что уже выделил значительные средства на это дело – примерно 260 миллионов евро.
Кроме того, в банке заявили, что им необходимо посмотреть, как российские суды реализуют этот иск, а также оценить немедленное операционное влияние в России. Ранее по этому же делу суд в России принял решение об аресте активов банка UniCredit.Важно! За 2023 год крупнейшие западные банки, которые продолжают работать в России, уплатили в бюджет агрессора налоги на 800 миллионов евро. Это в четыре раза больше, чем было до начала полномасштабной войны России против Украины, по данным Financial Times.
Напомним, что в конце апреля суд заблокировал все счета JPMorgan в России. Это решение касается и счетов дочерних компаний банка. Иск против американского кредитора подал государственный ВТБ.