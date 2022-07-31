Об этом рассказал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Он отметил, что банки принимают меры, чтобы скорректировать курс наличного рынка к новому официальному курсу.

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"Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,57 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, который позволяет НБУ пополнять золотовалютные резервы", – сказал Данилишин.

Во что безопаснее инвестировать

В настоящее время валютный рынок в Украине нестабильный. Однако, увереннее держится доллар, а не евро. Эти валюты даже сравнялись на рынке. Такое произошло впервые за последние 20 лет.

Укрепление доллара связывают с борьбой с инфляцией, которая выросла с 24 февраля 2022 года. Чтобы сберечь средства, украинцам советуют инвестировать в доллары или евро на мировом валютном рынке.

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Влияние официального курса на наличный рынок

В Нацбанке утверждают, что повышение курса не будет влиять на наличный сегмент валютного рынка, поскольку курс продажи валюты в банках для украинцев напрямую не привязан к официальному курсу. По словам НБУ, Украина нуждается в стабильном восстановлении экономики и курс должен адаптироваться к новому времени.

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