Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин подчеркнул, что главные цели – дисциплина на валютном рынке и соблюдение норм валютного законодательства, а также соответствующих актов НБУ.

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Данилишин также подчеркнул, что Нацбанк оценивает расшатывание наличного курса на валютном рынке Украины как неприемлемое явление, особенно во время полномасштабного вторжения россии и увеличения доходов в сегменте, где жители страны покупают валюту.

Он еще раз добавил, что НБУ пошел на шаг в виде ужесточения ряда требований к небанковским финучреждениям, работающим с валютами и наличными деньгами для:

сведения к минимуму фактора спекуляций на рынке;

формирования настоящей среды.

В данных условиях это оправданный шаг. Следовательно, никаких оснований для валютной паники сейчас нет,

– написал Данилишин.

По его словам, шаг за шагом ситуация нормализуется, а балансы следуют в направлении выравнивания. Украинская экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, который усилит устойчивость финансовых секторов.

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