Сколько залежей бурого угля в Украине и где они расположены?

Известно, что в Украине есть 80 месторождений с бурым углем, но только на 3-х из них происходит активная работа, передает 24 Канал со ссылкой на Институт геологии.

В крупнейшем по размерам залежей Днепровском буроугольном бассейне, охватывающем границы Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Киевской областей, есть такие угленосные породы, как отложения юры, мела, палеогена и неогена.

Сам бассейн простирается с юго-востока на северо-запад на 650 километров, а шириной – от 70 до 175 километров.

Добыча угля бурого там началась в 1871 году, однако в конце 19 века она почти прекратилась из-за конкуренции с донецким углем.

В 50-х годах 20 века добыча возобновилась, а максимум добычи пришелся на 60 – 80 годы. На сегодня известно, что добыча значительно сократилась, а работает в этой области только 5 предприятий.

Заметьте! По состоянию на 2021 год оценивается, что в стране есть залежи бурого угля на уровне почти 2,6 миллиарда тонн, а внебалансовые залежи бурого угля оценивают в 586 миллионов тонн.