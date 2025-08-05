Почему Гвинея национализировала добычу полезных ископаемых?

Такое решение было принято после расторжения в июле базового соглашения, регулирующего концессию Guinea Alumina – дочерней компании EGA. Военное правительство Гвинеи приостановило экспорт бокситов с октября и обвинило компанию в невыполнении обязательств по строительству глиноземного завода, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Компания потеряла права на добычу ресурсов из-за несоблюдения условий горного кодекса и соглашений, предусматривающих завершение строительства перерабатывающего предприятия сначала до 2022 года, а затем – до 30 сентября 2026 года.

Об этом сообщил министр горнодобывающей промышленности и геологии Буна Силла.

Кто получил лицензию?

Лицензия на добычу была передана компании Nimba Mining Company сроком на 25 лет с возможностью продления. Она включает как добычу бокситов, так и строительство перерабатывающего завода.

Примечательно! Разработка месторождения EGA, расположенного на северо-западе Гвинеи, началась в 2019 году – почти на два года позже запланированного срока. По данным Министерства горнодобывающей промышленности, в прошлом году объемы экспорта бокситов с рудника сократились до 10,8 млн тонн по сравнению с 14 млн тонн годом ранее.

Почему некоторые страны стремятся национализировать горнодобывающую отрасль?

Страны Африки, богатые природными ресурсами и находящиеся под управлением военных режимов, все активнее стремятся увеличить свою долю прибыли от совместных проектов, а также усилить контроль над горнодобывающей отраслью.

Так, в июне правительство Мали передало государству на полгода один из крупнейших золотых рудников континента, разрабатываемый канадской компанией Barrick Mining Corp, после того, как стороны не смогли урегулировать споры по налоговой задолженности и внедрения нового горного кодекса.

Важно! Гвинея является крупнейшим в мире производителем бокситов – сырья, из которого получают глинозем, служащий основой для производства алюминия.

В том же месяце военное руководство Нигера взяло под контроль урановый рудник французской компании Orano, обвинив ее в добыче урана в объемах, превышающих предусмотренную долю, и допустив возможность продажи актива.