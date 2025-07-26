В какой области больше всего полезных ископаемых?
Самой богатой на полезные ископаемые областью Украины является Донецк. Ее недра содержат наибольшее количество ресурсов в Украине, стоимость которых оценивается во впечатляющую сумму – 3,8 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Вслед за Донецкой областью идет Днепропетровская, с приблизительной стоимостью полезных ископаемых у 3,5 триллиона долларов, и Луганская, залежи которой оценивают в 3,2 триллиона долларов.
Вместе эти три восточные области концентрируют более 70% от общей стоимости всех разведанных полезных ископаемых в Украине, которая, по оценкам экспертов, достигает 14,8 триллиона долларов.
Какие полезные ископаемые формируют богатство этих регионов?
Каменный уголь составляет около 62% от общей стоимости всех полезных ископаемых, а железная руда составляет примерно 14%. Наибольшие залежи сосредоточены в Криворожском железорудном бассейне на Днепропетровщине.
Важно! Донбасс, охватывающий Донецкую и Луганскую области, исторически является главным угольным бассейном Украины.
В недрах Донецкой и прилегающих областей также находятся значительные залежи:
- каменной соли;
- ртутных руд (киновари);
- доломита;
- известняков;
- мергелей;
- редкоземельных металлов, в частности лития.
Примечательно! Шевченковское месторождение литиевых руд в Донецкой области является одним из крупнейших в Украине.
Стоит отметить, что значительная часть этих богатств сейчас находится на временно оккупированных территориях, что затрудняет их добычу и использование в пользу экономики Украины.