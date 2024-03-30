Сколько бедного населения в Италии

Показатель абсолютной бедности, который отражает неспособность лиц приобрести базовые товары и услуги, достиг 5,75 миллионов человек, или 9,8% населения страны.

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Это превышает 9,7%, зафиксированных в предыдущем году и является наибольшим показателем с 2014 года, когда было начато текущее сбора данных.

Интересно! После кризиса, вызванного пандемией Covid-19 в 2020-2021 годах, наблюдался определенный рост экономики в Италии. Но даже несмотря на это, ситуация для бедных слоев населения ситуация существенно не улучшилась.

Какие показатели были после пандемии

В 2020 и 2021 годах, в разгар пандемии, доля людей в абсолютной бедности составляла 9,1% и 9% соответственно, когда государственная поддержка частично компенсировала экономическое влияние рецессии.

Справочно! Абсолютная бедность определяется как невозможность обеспечить приемлемый уровень жизни из-за недостаточности средств на основные потребности. Начиная с 2014 года, когда ISTAT начало сбор данных, уровень бедности в Италии имел тенденцию к росту с 6,9%, несмотря на временное снижение в 2019 году.