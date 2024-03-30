Сколько бедного населения в Италии
Показатель абсолютной бедности, который отражает неспособность лиц приобрести базовые товары и услуги, достиг 5,75 миллионов человек, или 9,8% населения страны.
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Это превышает 9,7%, зафиксированных в предыдущем году и является наибольшим показателем с 2014 года, когда было начато текущее сбора данных.
Какие показатели были после пандемии
В 2020 и 2021 годах, в разгар пандемии, доля людей в абсолютной бедности составляла 9,1% и 9% соответственно, когда государственная поддержка частично компенсировала экономическое влияние рецессии.