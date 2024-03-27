Министерство финансов Украины начало аукционы по продаже военных облигаций после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ценные бумаги можно приобрести несколькими способами. Среди них, в частности, ряд украинских банков и приложение Дия.

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Сколько заработали украинцы благодаря военным облигациям

По словам Михаила Федорова, с октября 2022 года украинцы успели купить более 4 миллионов военных облигаций в приложении Дия. Чиновник отметил, что это как инвестиция в государство, так и прибыль. Речь идет о более 94 миллионах гривен, которые заработали украинцы.

Что известно об облигациях Облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые выпускает государство. Таким образом, оно занимает деньги у граждан. С помощью продажи облигаций покрывают дефицит в бюджете. Военные облигации отличаются от обычных тем, что средства от них направляют на нужды в военной отрасли.

Федоров также напомнил, по какому алгоритму работают военные облигации:

Военные облигации – это ценные бумаги, покупая которые украинцы занимают деньги государству на определенный период.

Привлеченные средства государство направляет на армию и поддержку экономики.

По завершению оговоренного периода средства возвращают с процентом.

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины Купленные облигации – это амуниция, медикаменты, провизия, зарплаты военным и медикам. Затем средства возвращаются с процентом.

Напомним, что кроме Дии военные облигации можно приобрести в Monobank можно приобрести в Monobank. Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил об этом еще в апреле 2022 года.