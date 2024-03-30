Скільки бідного населення в Італії
Показник абсолютної бідності, який відображає нездатність осіб придбати базові товари та послуги, досяг 5,75 мільйонів людей, або 9,8% населення країни.
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Це перевищує 9,7%, зафіксованих у попередньому році і є найбільшим показником з 2014 року, коли було започатковано поточне збирання даних.
Які показники були після пандемії
У 2020 та 2021 роках, у розпал пандемії, частка людей в абсолютній бідності становила 9,1% і 9% відповідно, коли державна підтримка частково компенсувала економічний вплив рецесії.