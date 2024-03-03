Города в Великобритании банкротятся из-за финансового кризиса

Муниципалитеты Великобритании сокращают расходы буквально на все из-за серьезного кризиса финансирования. Жертвами этого кризиса становятся разные города, например Бирмингем, где самая большая местная власть в Европе.

Какие города в наибольшей беде

Бирмингем, Ноттингем и Уокинг фактически объявили о банкротстве в прошлом году, выдав так называемые сообщения по секции 114, и сейчас осуществляют глубокие сокращения местных услуг.

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И это, как пишет Bloomberg, лишь верхушка айсберга. Опрос, проведенный Local Government Information Unit, выявил, что чуть более половины советов заявили, что они, вероятно, объявят о банкротстве в течение следующих пяти лет. Почти десятая часть заявила, что это может произойти в следующем финансовом году.

Муниципалитеты пытаются спастись поиском дополнительных средств.

Что повлекло банкротства

Бирмингем испытал проблемы в результате длительного спора относительно равной оплаты труда, тогда как другие города столкнулись с проблемами через рискованные инвестиции в коммерческую недвижимость.

! После сокращения грантов от центрального правительства, многие пытались найти дополнительные доходы для финансирования услуг, инвестируя в торговые центры и офисные здания, часто за пределами своих районов. Инвестиция Уокинга в разработку, включающую два небоскреба и отель Hilton, стала одной из самых провальных.

Существует опасение, что следующая волна банкротств муниципалитетов будет вызвана общими бюджетными давлениями, а не юридическими спорами или рискованными инвестициями.

Почему муниципалитеты в долгах

Многие городские советы Великобритании оказались в долгах из-за ряда факторов. Двузначная инфляция в стране существенно повысила давление на бюджеты советов, уменьшая их реальную стоимость. Рост спроса на некоторые услуги, которые предоставляют местные правительства, особенно на социальное обслуживание, также способствовало увеличению финансовых трудностей.

! Советы указывают на значительные реальные сокращения грантов от центрального правительства с момента прихода к власти Консервативной партии в 2010 году как на одну из причин своих финансовых проблем.

Сначала правительство пыталось дистанцироваться от кризиса, обвиняя в финансовой халатности. Однако впоследствии признало давление на финансирование, когда в январе объявило о дополнительном финансировании бюджетов советов.

Некоторые советы утверждают, что их модель финансирования не соответствует потребностям и призывают к кардинальным изменениям в способе их финансирования.

! Как отмечает Bloomberg, кризис становится политической головной болью для Консервативной партии накануне всеобщих выборов. Сокращение финансирования советов, вероятно, будет способствовать формированию восприятия о том, что публичные службы Британии приходят в упадок, а система здравоохранения страдает от огромных очередей.