Соответствующее заявление сделали во время встречи должностных лиц Министерства инфраструктуры Украины с министром сотрудничества в сфере развития и крупных городов Бельгии Каролиной Женни и главой агентства EnaBel Яном Ван Веттером.
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Бельгийская компания EnaBel имеет целью открыть офисы в Киеве и Харькове уже в ближайшее время. Агентству уже передала 150 миллионов доходов от замороженных активов России.
Также стороны уделили внимание обсуждению вопросу о возможном сотрудничестве в совместном со Всемирным Банком проекте HOPE, который сфокусирован на восстановлении поврежденного жилья в результате военных действий, в частности, путем получения компенсаций.