Какие города в наибольшей беде
Бирмингем, Ноттингем и Уокинг фактически объявили о банкротстве в прошлом году, выдав так называемые сообщения по секции 114, и сейчас осуществляют глубокие сокращения местных услуг.
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И это, как пишет Bloomberg, лишь верхушка айсберга. Опрос, проведенный Local Government Information Unit, выявил, что чуть более половины советов заявили, что они, вероятно, объявят о банкротстве в течение следующих пяти лет. Почти десятая часть заявила, что это может произойти в следующем финансовом году.
Муниципалитеты пытаются спастись поиском дополнительных средств.
Что повлекло банкротства
Бирмингем испытал проблемы в результате длительного спора относительно равной оплаты труда, тогда как другие города столкнулись с проблемами через рискованные инвестиции в коммерческую недвижимость.
Существует опасение, что следующая волна банкротств муниципалитетов будет вызвана общими бюджетными давлениями, а не юридическими спорами или рискованными инвестициями.
Почему муниципалитеты в долгах
Многие городские советы Великобритании оказались в долгах из-за ряда факторов. Двузначная инфляция в стране существенно повысила давление на бюджеты советов, уменьшая их реальную стоимость. Рост спроса на некоторые услуги, которые предоставляют местные правительства, особенно на социальное обслуживание, также способствовало увеличению финансовых трудностей.
Сначала правительство пыталось дистанцироваться от кризиса, обвиняя в финансовой халатности. Однако впоследствии признало давление на финансирование, когда в январе объявило о дополнительном финансировании бюджетов советов.
Некоторые советы утверждают, что их модель финансирования не соответствует потребностям и призывают к кардинальным изменениям в способе их финансирования.