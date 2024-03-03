Какие города в наибольшей беде

Бирмингем, Ноттингем и Уокинг фактически объявили о банкротстве в прошлом году, выдав так называемые сообщения по секции 114, и сейчас осуществляют глубокие сокращения местных услуг.

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И это, как пишет Bloomberg, лишь верхушка айсберга. Опрос, проведенный Local Government Information Unit, выявил, что чуть более половины советов заявили, что они, вероятно, объявят о банкротстве в течение следующих пяти лет. Почти десятая часть заявила, что это может произойти в следующем финансовом году.

Муниципалитеты пытаются спастись поиском дополнительных средств.

Что повлекло банкротства

Бирмингем испытал проблемы в результате длительного спора относительно равной оплаты труда, тогда как другие города столкнулись с проблемами через рискованные инвестиции в коммерческую недвижимость.

Интересно! После сокращения грантов от центрального правительства, многие пытались найти дополнительные доходы для финансирования услуг, инвестируя в торговые центры и офисные здания, часто за пределами своих районов. Инвестиция Уокинга в разработку, включающую два небоскреба и отель Hilton, стала одной из самых провальных.

Существует опасение, что следующая волна банкротств муниципалитетов будет вызвана общими бюджетными давлениями, а не юридическими спорами или рискованными инвестициями.

Почему муниципалитеты в долгах

Многие городские советы Великобритании оказались в долгах из-за ряда факторов. Двузначная инфляция в стране существенно повысила давление на бюджеты советов, уменьшая их реальную стоимость. Рост спроса на некоторые услуги, которые предоставляют местные правительства, особенно на социальное обслуживание, также способствовало увеличению финансовых трудностей.

Заметьте! Советы указывают на значительные реальные сокращения грантов от центрального правительства с момента прихода к власти Консервативной партии в 2010 году как на одну из причин своих финансовых проблем.

Сначала правительство пыталось дистанцироваться от кризиса, обвиняя в финансовой халатности. Однако впоследствии признало давление на финансирование, когда в январе объявило о дополнительном финансировании бюджетов советов.

Некоторые советы утверждают, что их модель финансирования не соответствует потребностям и призывают к кардинальным изменениям в способе их финансирования.

Интересно! Как отмечает Bloomberg, кризис становится политической головной болью для Консервативной партии накануне всеобщих выборов. Сокращение финансирования советов, вероятно, будет способствовать формированию восприятия о том, что публичные службы Британии приходят в упадок, а система здравоохранения страдает от огромных очередей.