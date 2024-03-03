Які міста у найбільшій скруті

Бірмінгем, Ноттінгем і Вокінг фактично оголосили про банкрутство минулого року, видавши так звані повідомлення за секцією 114, і зараз здійснюють глибокі скорочення місцевих послуг.

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І це, як пише Bloomberg, лише верхівка айсберга. Опитування, проведене Local Government Information Unit, виявило, що трохи більше половини рад заявили, що вони, ймовірно, оголосять про банкрутство протягом наступних п'яти років. Майже десята частина заявила, що це може статися в наступному фінансовому році.

Муніципалітети намагаються врятуватися пошуком додаткових коштів.

Що спричинило банкрутства

Бірмінгем зазнав проблем внаслідок тривалого спору щодо рівної оплати праці, тоді як інші міста зіткнулися з проблемами через ризиковані інвестиції в комерційну нерухомість.

Цікаво! Після скорочення грантів від центрального уряду, багато хто намагався знайти додаткові доходи для фінансування послуг, інвестуючи в торгові центри та офісні будівлі, часто за межами своїх районів. Інвестиція Вокінга в розробку, що включає дві хмарочоси та готель Hilton, стала однією з найбільш провальних.

Існує побоювання, що наступна хвиля банкрутств муніципалітетів буде викликана загальними бюджетними тисками, а не юридичними спорами чи ризикованими інвестиціями.

Чому муніципалітети в боргах

Багато міських рад Великої Британії опинилися в боргах через низку факторів. Двозначна інфляція в країні суттєво підвищила тиск на бюджети рад, зменшуючи їхню реальну вартість. Зростання попиту на деякі послуги, які надають місцеві уряди, особливо на соціальне обслуговування, також сприяло збільшенню фінансових труднощів.

Зауважте! Ради вказують на значні реальні скорочення грантів від центрального уряду з моменту приходу до влади Консервативної партії у 2010 році як на одну з причин своїх фінансових проблем.

Спочатку уряд намагався дистанціюватися від кризи, звинувачуючи в фінансовому недбальстві. Однак згодом визнав тиск на фінансування, коли в січні оголосив про додаткове фінансування бюджетів рад.

Деякі ради стверджують, що їхня модель фінансування не відповідає потребам і закликають до кардинальних змін у способі їх фінансування.

Цікаво! Як зазначає Bloomberg, криза стає політичним головним болем для Консервативної партії напередодні загальних виборів. Скорочення фінансування рад, ймовірно, сприятиме формуванню сприйняття про те, що публічні служби Британії занепадають, а система охорони здоров'я страждає від величезних черг.