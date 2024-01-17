Местные власти в Аргентине смогут выпускать свои криптоактивы

Президент Аргентины Хавьер Милей откровенно заявил, что не намерен блокировать выпуск криптовалют на внутреннем рынке. Впрочем, такой подход не избежал критики, ведь есть опасения по поводу дестабилизации экономики.

Риски без ограничений

Милей предупредил, что люди, получающие платежи в криптовалюте от ненадежных правительств, могут понести потери в своих доходах. Он также отметил, что инфляция может лишить эти криптовалюты своей стоимости.

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Те, кто будут получать выплаты в квазивалютах от безответственных губернаторов, явно заметят потерю в доходах… То, что у них не заберут по причине корректировки бюджета, отнимет инфляция этих квазивалют,

– считает президент Аргентины.

По словам президента, рынок сам будет регулировать жизнеспособность таких криптовалют. В то же время, он не планирует вводить юридические ограничения для этого вида активов.

Легализация крипт

Напомним, на днях Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила биржевые биткойн-фонды. Одобрение SEC произошло после длительного противодействия, которое началось с тех пор, как в 2013 году появился биткойн.

Что дает это решение



Решение SEC позволяет инвесторам обращаться к биткоину через обычные брокерские счета, а не через криптостартапы, привлекшие внимание властей из-за конфликтов и банкротств.

За долгий период времени поклонники криптовалют считали, что биткойн-фонд, вкладывающий деньги непосредственно в биткойн, будет выгоден для инвесторов. Они надеялись, что это будет способствовать большему признанию криптовалют в строго регулируемом мире традиционных финансов.

! Стоимость криптовалюты упала на 64% в 2022 году, но выросла более чем вдвое в 2023 году. Однако в течение одного дня ее стоимость может изменяться более чем на 10%.