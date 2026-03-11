Уже почти 44 гривны: официальный курс доллара на 12 марта установил новый рекорд

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 12 марта. Цена евро несколько снизилась, тогда как доллар установил новый рекорд в Украине, остановившись недалеко от отметки в 44 гривны.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 11 марта торгуется по 43,86 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 10 марта. Официальный курс евро составляет 51,03 гривны, следовательно его цена выросла еще на 32 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 12 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,97 гривны (+11 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 50,93 гривны (-10 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 11 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – 44,19 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,01 гривны , а продажа – по 44,17 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,60 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 11 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,75 гривны , а продажа – 51,50 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,34 гривны , а продажа – по 51,55 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,20 гривны, а продажа – по 51,70 гривны.

Что происходит с гривной?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что первая рабочая неделя марта уже принесла заметное ослабление гривны.

Более того, в среду, 4 марта, курс продажи доллара впервые превысил психологический уровень в 44 гривны, хотя позже ситуация несколько стабилизировалась. Такую динамику эксперт объясняет сочетанием внешних и внутренних факторов, которые одновременно повысили спрос на валюту.

Более того, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке и рост цен на нефть способны спровоцировать новые волны, поэтому рынок в Украине будет оставаться чувствительным, а курсовые колебания сохранятся.