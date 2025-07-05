Влияние цен на нефть на Россию
Подобные примеры привел исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин специально для 24 Канала.
Читайте также Нефть снова дешевеет: в чем причина и что будет с ценами
- Например, когда цена на нефть Urals около 57 долларов за баррель, то дефицит российского бюджета составляет 3,8 триллиона рублей.
- Если же цена – 70 долларов за баррель, то дефицит – до 2 триллионов.
- Когда же цена около 100 долларов за баррель, то тогда бюджет является профицитным.
Согласно словам эксперта, у россиян есть прямая зависимость от цены на нефть. И именно на этом базируется их способность вести дальше войну.
Олег Пендзин добавил, что если Иран решится перекрыть Ормузский пролив, то вероятно, что марка Brent достигнет даже 120 долларов за баррель. В то же время марка Urals может стоить все 110 долларов за баррель.
На сегодня трудно что-то сказать относительно ситуации на Ближнем Востоке. Там довольно много вопросов эмоциональных. Кроме того, никто не думал, что Трамп может влезть в эту войну и начать обстреливать ядерную программу Ирана. Поэтому трудно пока комментировать,
– отметил Пендзин.
Важно! По состоянию на 2025 год базовая для бюджета России цена на нефть составляет 70 долларов за баррель, а критический уровень – 60 долларов за баррель.
Как на цены на нефть влияют события на Ближнем Востоке?
До событий на Ближнем Востоке цена российской нефти торговалось ниже 60 долларов – около 56 долларов за баррель. Однако недавние удары США по атомным объектам Ирана вызвали рост цены. В частности Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит до 30% всей нефти мира, и это всколыхнуло рынок.