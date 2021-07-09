Ошибка Уоррена Баффета относительно активов Apple стоила Berkshire Hathaway примерно 18 миллиардов долларов. Ранее инвестор признался, что продажа доли акций техгиганта в конце прошлого года "вероятно была ошибкой".
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Ошибка Уоррена Баффета
На этой неделе торги ценных бумаг Apple на бирже закрылись на рекордно высоком уровне – почти 145 долларов за актив. Благодаря этому ставка Баффета увеличилось до 128 миллиардов долларов. Инвестор увеличил свой капитал на Apple больше чем в три раза за последние три года. Однако, он мог бы заработать немного больше, если бы не продал часть акций компании.
Цена акций Apple взлетели до рекордного уровня / Инфографика Yahoo! Finance
Berkshire Hathaway потратил 36 миллиардов долларов с 2016 года до середины 2018 года для того, чтобы накопить эквивалент 1 миллиарда акций Apple, который сегодня стоил бы 146 миллиардов долларов. Но, в последние годы Баффет продал почти 12% или 9,81 миллиона этих активов.
Вероятно, это была ошибка. Чарли (Чарли Мангер, соратник Баффета, – ред.) В своей сдержанной манере дал мне понять, что тоже считает это ошибкой. Это необычное дело. Тим Кук не мог сделать то, что Стив Джобс, очевидно, мог сделать с точки зрения творчества, но Стив Джобс не мог сделать, то, что сделал Тим Кук, во многих направлениях,
– отметил известный инвестор.
Конечно, все относительно. Фонд Баффета не сильно пострадал. Apple остается одной из лучших инвестиций компании. Berkshire получила в среднем 775 миллионов долларов годовых дивидендов за последние три года. От продажи акций в 2020 году Berkshire наторговала 11 миллиардов долларов. Компания Баффета является вторым по величине акционером Apple после Vanguard, гиганта индексных фондов.