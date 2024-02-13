В целом “Укрнафта” рассчитывает, что в 2024 году появится 30 новых скважин. Подготовка к бурению уже началась, тогда как непосредственно этот процесс должен стартовать ориентировочно в марте.

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"Укрнафта" планирует увеличить объемы добычи в 2024 году

Например, компания "Укрнафта" уже начала строить три скважины на Западе Украины В результате торгов на Prozorro за строительство отвечает ООО "Навигатор".

Добавляют, что диапазон скважин колеблется от 1 102 до 1 211 метров. Ожидают, что начальная совокупная добыча нефти из всех трех будет колебаться на уровне 80 тонн нефти в сутки.

"Укрнафта" также заявила, что соответствующие работы будут вести последовательно. Все будет зависеть от результатов бурения предыдущих скважин. Интересно, что в конце 2023 года компания объявила о запуске новой скважины на Востоке Украины. Благодаря использованию собственных разработок "Укрнафта" смогла сэкономить миллионы гривен.

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