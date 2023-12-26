Общая глубина новой скважины составляет 2919 метров. Об этом рассказал глава ОАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

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"Укрнафта" запустила еще одну скважину

При этом начальный дебит оценивают в 51,4 тонны нефти в сутки. Речь идет о практически безводной нефти. Обводненность сырья составляет 2 − 3%. Дальше – больше! В процессе бурения скважины использовали собственные разработки:

Буровой станок;

Буровую промывочную жидкость, которую использовали до глубины 2013 метров.

"Укрнафта" запустила новую скважину / фото Фейсбук Сергей Корецкий

Сергей Корецкий добавил, что благодаря вышеупомянутым разработкам компании удалось снизить коэффициент кавернозности ствола и минимизировать затраты на химреагенты и материалы. Таким образом компания также сэкономила миллионы гривен.

Что такое дебит В нефтяной и газовой промышленности этим термином обозначают количество жидкости или газа, поступающего на поверхность в единицу времени из природного или искусственного источника. В промышленной практике дебит принято измерять в кубических метрах в сутки.

Кроме того, в "Укрнафте" сообщили, что в разрезе скважины обнаружили еще три перспективных залежи в серпуховских и башкирских отложениях. Следовательно, в планах "Укрнафты" перейти к бурению горизонтальной части скважины после отработки нижележащих залежей. Главная цель – разработки запасов нефти в башкирских отложениях.