Покупая военные облигации от Минфина, украинцы или иностранцы смогут вернуть израсходованные деньги с процентами. Вся сумма гарантируется государством и не облагается налогом, в отличие от депозита.

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Что такое военные облигации Это украинские ценные бумаги. Выпуская их, государство занимает деньги у тех, кто эти облигации покупает. Деньги идут на неотложные оборонные и социальные нужды государства. А через определенный период после выпуска облигаций государство возвращает всю сумму и дополнительно проценты. Покупатель таких облигаций выступает в качестве инвестора.

Как инвестировать в военные облигации

Необходимо выбрать срок погашения: 6 месяцев, 1 год, 1,3 года. Чем продолжительнее срок, тем выше доходность. В среднем облигации приносят 11% годовых. Дальше обдумайте, какую сумму готовы инвестировать. Минимальная сумма – 1 тысяча гривен в банках: Украгазбанк, Укрэксимбанк, Dragon Capital, Альфа-банк, ПУМБ, Банк Южный, ICU, УНИВЕР, BTC Broker. Ощадбанк принимает только инвестиции от 50 тысяч гривен, а ПриватБанк – от 100 тысяч гривен. Определившись с суммой и сроком, инвестору нужно обратиться в один из вышеупомянутых банков, которые являются первичными дилерами, для открытия счета в ценных бумагах. Также можно обратиться к брокерам. Для удобства некоторые банки и брокеры предлагают своим клиентам осуществить инвестицию через мобильные приложения.



Где можно приобрести военные облигации / Инфографика

Специальные аукционы по размещению военных облигаций проходят каждый вторник. Следующий ожидается 12 апреля. На таких аукционах банки и брокеры покупают военные облигации своим клиентам.

Кто может приобрести военную облигацию

Это могут сделать юридические лица, иностранные инвесторы и простые украинцы за гривны или иностранную валюту. Минфин работает над устранением некоторых препятствий для всех иностранных граждан.

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