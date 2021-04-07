Стартапы украинский привлекают все больше внимания инвесторов. В 2020 году объемы инвестирования достигли нового рекордного максимума. О фактах и цифрах – читайте дальше.

В 2020 году в украинском или созданные в Украине стартапы инвесторы вложили рекордную сумму – 571 миллион долларов. Речь идет и о венчурных, и о частных инвестициях.

Читайте также зажиточные люди мира: из Украинской попал в рейтинг Forbes

Удачный год

В 2020 году в формате стартового капитала было инвестировано 42 миллиона долларов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда как объем капиталовложений на уровне соглашений серии "А" вырос более чем 4 раза и достиг отметки в 119 миллионов долларов.

Инвестирование серии "А" – обычно это первый важный раунд венчурного финансирования, необходимого для стремительного развития и роста компании. В этом раунде инвестирования привлекают от 2 до 10 миллионов долларов.

Украинские и иностранные инвесторы проводят достаточно разную инвестиционную политику. Международные фонды обычно вкладывают средства в возможности быстрого роста на стадии А и других этапах. Зато украинские инвесторы больше склонны вкладывать средства в стартапы на начальных раундах.

Львиную долю инвестиций получили несколько глобальных компаний. Стартапы были основаны украинцами, но в Соединенных Штатах Америки. Важным аспектом также является то, что эти компании полагаются на украинские технические команды.

Компании, которые получили средства от инвесторов:

airSlate ( в 2020 году стартап получил 40 миллионов долларов инвестиций);

Creatio (компания закрыла сделку на 68 миллионов долларов)

GitLab (стартап оценили в 6 миллиардов долларов в 2020 году, когда был организована вторичная продажа на 195 миллионов долларов)

Restream (инвестирование серии "А" – 50 миллионов д олларов).

Украинские стартапы привлекли рекордные инвестиции / Фото unsplash​

Успех – это о них

Украинские компании, которые достигли успеха в мировом масштабе, продолжают привлекать стратегических игроков на рынке инвестиций. Это уже дает результаты, поскольку они начали приносить доход первым спонсорам.

Примечательно Эффект Tesla: компании, связанные с электромобилями, могут "взорвать" рынок акций

По данным AVentures Capital , ряд украинских стартапов уже сейчас имеют звание "единорогов". Речь идет о следующих компании с украинскими корнями:

Gitlab,

Bitfury,

Грамматически.

Единорог – это термин, который используют в индустрии венчурного капитала для описания стартапов, стоимость которых составляет более 1 миллиарда долларов.

Стартапы airSlate, Ajax, Genesis, People.ai и даже лидеры украинского рынка Rozetka и Monobank уверенно направляются к этому статусу.