В 2023 году украинские банки заработали рекордную прибыль

Прибыли украинских банков за 10 месяцев 2023 года оказались вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Это рекордные показатели за всю историю банковской системы.

Сколько заработали банки

Прибыль украинских банков за 10 месяцев 2023 составила 122,7 миллиарда гривен. Для сравнения, в 2021 году он составил 58,35 миллиарда гривен.

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Только четыре банка показали себя как неприбыльные — речь идет об убытках в размере 99 миллионов гривен.

ТОП-10 банков претерпел изменения: рекордную прибыль получил "Универсал банк", известный также как не вошедший в предыдущий рейтинг Monobank, зато на этот раз вытеснил "Укргазбанк".

Среди государственных банков больше всего заработали "ПриватБанк" и "Ощадбанк" – половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Причем, собственная прибыль "Ощадбанка" выросла в 19 раз.

! Доля прибыли государственных банков составляет 61% — на 11% больше, чем в 2021 году.

А вот среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года. Общая прибыль этой категории составила 30,43 миллиарда гривен — в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Банки с частным капиталом увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 миллиарда гривен, что почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Налог на прибыль банков

В ближайшие два года в Украине планируется повысить налог на доходы банков. В 2023 году он вырастет с 18% до 50%, а в 2024 году составит 25%.

Такое изменение, по предварительным подсчетам, может принести государству дополнительные 24 – 25 миллиардов гривен.

Следовательно, в проекте государственного бюджета на 2024 год было предусмотрено 9,9 миллиарда гривен поступлений от налогов банков. Чистая прибыль за первые девять месяцев 2023 года составила более 100 миллиардов гривен.