Первое мобильное подразделение на базе автомобиля Ford Transit было представлено Ощадбанком в Киеве. Это бронированное транспортное средство специального назначения, отвечающий всем государственным стандартам защиты специализированных автомобилей.

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Автомобили имеют стальную панцеровку пассажирского отсека и бронированную капсулу кассового отсека с пуленепробиваемым стеклом.

– рассказал глава банка Сергей Наумов.

Для чего нужно мобильное отделение

Мобильные отделения необходимы для территорий, где отсутствуют банковские учреждения. Приоритетная задача – не только обеспечить обслуживание клиентов, но и обеспечить безопасность посетителей и сотрудников.

Ощад – первый и единственный банк в Украине, разработавший специальный формат отделения для работы в прифронтовой зоне на базе автотранспорта. Мобильные отделения призваны обеспечить выполнение важной социальной миссии: предоставление финансовых услуг украинцам, проживающим в непосредственной близости от линии фронта, и защитникам Украины,

– подчеркнул председатель правления Ощадрбанка Сергей Наумов.

Запланировано, что в течение ближайшего периода пять единиц соответствующих автомобилей направляются на прифронтовые территории Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.